Ángel Víctor Torres assumeix el Ministeri de Política Territorial reivindicant la «realitat diversa i plural» de l'Estat

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assumit aquest dimarts la seva nova cartera davant de les relacions amb els diversos territoris reivindicant el diàleg i la «realitat diversa i plural de l'Estat».

Torres ha rebut la cartera de Política Territorial en mans de l'anterior ministra, Isabel Rodríguez, que ara assumeix Habitatge, i les funcions de Memòria Democràtica passen a mans de Félix Bolaños. A l'acte celebrat en la Delegació del Govern de Madrid, també han assistit María Jesús Montero, Luis Planas i Fernando Grande-Marlaska.

En aquest context, Torres ha recordat que fou president de l'única regió ultraperifèrica de l'Estat, les Illes Canàries, on mai hi ha hagut majories absolutes i «sempre és necessari dialogar i parlar». «Així ho hem fet sempre», ha afegit.

Per aquest motiu, ha fet valdre «la voluntat de servei públic» i el diàleg com a pedres angulars per la seva etapa al capdavant del Ministeri de Política Territorial, defensant que tendrà en compte «la realitat diversa i plural de l'Estat en el segle XXI».

En el cas de l'exministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, també ha defensat la seva tasca en aquest departament, posant el focus en els acords pactats amb els territoris per evitar dur normes al Tribunal Constitucional.