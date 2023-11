[VÍDEO] Castells acusa Prohens de «pagar un peatge a l'extrema dreta per satisfer el seu odi contra el català»

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells i Baró, ha denunciat aquest dimarts, durant la seva intervenció en el Parlament de les Illes Balears, que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «ha pagat un peatge a VOX per satisfer el seu odi contra la llengua catalana».

Castells fa referència a les polítiques del nou Govern que pretenen segregar els alumnes per motius de llengua i van en contra del Decret de Mínims i de la Llei de Normalització Lingüística.

El diputat ecosobiranista ha comentat que «la immersió lingüística és un sistema que a les nostres Illes, no ha existit, ni existeix ni existirà mai, però els alumnes, amb diferents proporcions, tenen accés a l'ensenyament a les dues llengües i és per això que parl de caprici, i no es pot interpretar d'una altra manera que no sigui un peatge que vostè ha pagat en contra d'una funció fonamental de l'educació», ha dit el diputat i ha recriminat a Prohens que ha pactat un sistema que «empitjora l'Educació».

A més, també ha recriminat al conseller d'Educació, Antoni Vera Alemany, que «tenia alternatives per evitar-ho. Vostè tenia alternatives per haver ajuntat una majoria parlamentària, que està en contra d'aquestes dèries, i va preferir pagar el peatge». Castells ha continuat la seva intervenció comentant que és «el peatge que li han imposat uns socis només guiats per l'animadversió, per no dir-ne odi, cap a una de les llengües oficials, concretament la pròpia d'aquestes illes que és la llengua catalana».