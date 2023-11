Lluís Apesteguia, reelegit com a Coordinador General de MÉS per Mallorca: «Enfortim la nostra organització per a fer front a l'extrema dreta»

MÉS per Mallorca ha celebrat aquest dissabte la seva VI Assemblea General a l'EcoMuseu de Montuïri en la que la formació ecosobiranista ha renovat els seus òrgans i ha debatut i aprovat el Reglament General i la Ponència d'Organització. Lluís Apesteguia ha estat reelegit com a Coordinador General de MÉS per Mallorca, així com Jaume Alzamora, que ha revalidat el càrrec de Secretari General.

Durant l'Assemblea General, Independents per Puigpunyent i Galilea i Arrelam Selva s'han adherit com a agrupacions de MÉS per Mallorca i s'ha aprovat el Pla d'Igualtat i el Protocol contra les violències masclistes de la formació. L'acte ha comptat amb representants de l'Obra Cultural Balear, STEI-Intersindical, MÉS per Menorca, ARA Eivissa, entre altres i les salutacions audiovisuals d'Esquerra Republicana, Gent per Formentera, Compromís, BNG i EHBildu.

«Enfortim la nostra organització, com a eina de transformació social al servei del nostre país, per fer front a l'extrema dreta i avançar en drets», ha assegurat Lluís Apesteguia, durant el discurs de clausura de la VI Assemblea de MÉS per Mallorca. Per la seva banda, Jaume Alzamora, ha valorat de les formacions independents. «Creixem per ser més i enfortir la nostra organització. És un orgull que els companys i companyes de Puigpunyent i Galilea i de Selva se sumin com agrupacions locals de MÉS», ha assegurat.

Tant Apesteguia com Alzamora han format part de l'única candidatura col·lectiva a la Comissió Permanent, que ha estat votada amb el 85% dels vots. Així, a banda de la reelecció d'Apesteguia i Alzamora, la nova Comissió Permanent compta amb Maria Ramon per a la Secretaria d'Organització, Marta Català per a la Secretaria de Finances i de Territorial, Ferran Rosa per a la Secretaria de Comunicació, Marta Carrió per a la Secretaria d'Estratègia Política, Mateu Matas 'Xurí' per a la Secretaria de Relacions Polítiques, i Rosa Cursach per la Secretaria de Moviments Socials. A més, l'assemblea de MÉS per Mallorca ha aprovat el Reglament General i la Ponència d'Organització.

Pel que fa a la renovació de la Comissió Executiva, amb un total de 17 candidatures, 11 de dones i 6 d'homes, han estat triats: Joana Aina Campomar, Carme Gomila, Sebastià Lliteres, Joan Mas 'Collet', Ruth Mateu, Miquel Oliver, Biel Payeras, Catalina Trobat i Marta Neus López.

En relació al Consell Polític de MÉS, on s'han presentat un total de 17 candidatures, 8 de dones i 9 d'homes, han sortit elegits: Marc Carriquí, Llorenç Carrió, Teresa Caimari, Aina Cànaves, Joan Ferrà, Antoni Fornés, Sebastià Llodrà, Sebastiana Mascaró, Gabriel Mayol, Xisca Mir, Magdalena Obrador, Bàrbara Sastre, Catalina Socias, Tomeu Tugores, Agustina Vilaret i Guillem Villalonga.

Finalment, a la Comissió de Garanties i Arbitratge s'han presentat un total de 5 candidatures, 2 de dones i 3 d'homes i les persones triades han estat: Bel Busquets, Coloma Ferrer, Joan Llodrà, Josep Mallol i Joan Antoni Salas.

Durant l'Assemblea General de MÉS per Mallorca s'ha aprovat així mateix el Pla d'Igualtat i el Protocol intern contra les violències masclistes de la formació ecosobiranista.