MÉS per Mallorca renova els seus òrgans de direcció en la seva sisena assemblea general

MÉS per Mallorca renovarà els òrgans demà, 18 de novembre, en una assemblea general a l’Ecomuseu de Montuïri i en la qual es debatrà i aprovarà a més el reglament general i la ponència d’organització. En aquest cas, s’ha presentat una candidatura col·lectiva per a la comissió permanent, onze candidatures de dones i sis d’homes per a la comissió executiva, vuit candidatures de dones i nou d’homes per al consell polític, i dues candidatures de dones i tres d’homes per a la comissió executiva de garanties i arbitratge.

Lluís Apesteguia i Jaume Alzamora opten a la reelecció com a coordinador general i secretari general de MÉS per Mallorca, respectivament. Pel que fa a la comissió permanent, s’ha presentat una única candidatura conjunta de Lluís Apesteguia per a la coordinació general, Jaume Alzamora per a la secretaria general, Maria Ramon per a la secretaria d’organització, Marta Català per a la secretaria de finances i territorial, Ferran Rosa per a la secretaria de comunicació, Marta Carrió per a la secretaria d’estratègia política, Mateu Matas, Xuri, per a la secretaria de relacions polítiques, i Rosa Cursach per a la secretaria de moviments socials.

Quant a la comissió executiva, s’han presentat un total de disset candidatures, onze de dones i sis d’homes. Així, les persones que es presenten per formar part de l’òrgan directiu de MÉS per Mallorca són Joana Aina Campomar, Aina Cànaves, Laura Celià, Joan Font, Carme Rosselló, Sebastià Lliteres, Marta Neus López, Joan Mas ‘Collet’, Ruth Mateu, Xisca Mir, Miquel Oliver, Biel Payeras, Anabel Riveras, Àlez Segura, Catalina Trobat, Fina Tur i Alice Weber.

Al consell polític s’hi han presentat un total de desset candidatures, vuit de dones i nou d’homes: Marc Carriquí, Llorenç Carrió, Teresa Caimari, Aina Cànaves, Joan Ferrà, Antoni Fornés, Sebastià Llodrà, Sebastiana Mascaró, Gabriel Mayol, Xisca Mir, Magdalena Obrador, Guillem Ramis, Bàrbara Sastre, Catalina Socias, Tomeu Tugores, Agustina Vilaret i Guillem Villalonga. Finalment, a la comissió de Garanties i Arbitratge s’han presentat un total de cinc candidatures, dues de dones i tres homes: Bel Busquets, Coloma Ferrer, Joan Llodrà, Josep Mallol i Joan Antoni Salas.