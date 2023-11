Vidal defensa el vot a Sánchez però adverteix que «la legislatura serà curta si no encara la plurinacionalitat de l'estat i agendes com la balear»

Vicenç Vidal, diputat de Sumar-MÉS ha explicat al Congrés el seu vot favorable a la investidura de Pedro Sánchez per «responsabilitat antifeixista i democràtica», ha valorat els «avenços socials i territorials aconseguits, que van des del reconeixement de la insularitat de les Balears a la UE fins a la pujada del Salari Mínim Interprofessional», però amb l'advertència als socialistes que «la legislatura serà curta si l'Estat no encara la plurinacionalitat i agendes territorials com la balear».

El diputat de Sumar-MÉS ha valorat que el seu vot «no és un xec en blanc» i que s'obre un període en què «de cara als Pressupostos Generals de l'Estat caldrà avançar en més mesures de progrés per a les classes populars de les Illes Balears i la resta de l'Estat».

Per cloure, Vidal s'ha referit a que les aliances per assolir «les victòries que les Illes Balears només tenen via de sortida per governs estatals progressistes» ja que amb «executius del PP i VOX serà sempre impossible».