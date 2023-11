MÉS alerta que incrementar la velocitat a la via de cintura agreujarà els índexs de contaminació ambiental i acústica

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dimecres l'anunci de la institució insular d'incrementar en els pròxims dies la velocitat a la via de cintura de Palma.

Alzamora ha explicat que la reducció aplicada durant el mandat anterior ha contribuït de manera notable a posar fre al deteriorament ambiental que causa l'emissió de gasos procedents dels vehicles de motor. De fet, la reducció de la velocitat a la xarxa viària és, segons conclouen els estudis especialitzats, una de les mesures més eficaces per a complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle subscrits per la UE en l'Acord de París. A més, segons dades del mateix Consell de Mallorca, «des de la reducció de la velocitat màxima de circulació de 100 a 80 kilòmetres per hora en la via de cintura s'ha reduït tant la contaminació acústica i ambiental».

En concret, i sempre segons les dades en possessió del Consell de Mallorca, ha detallat Alzamora, «el soroll ha descendit cinc decibels i ens situa per primera vegada per sota dels límits que marca l'organització Mundial de la Salut». Així, Alzamora ha recordat que l'exconseller Ivan Sevillano ja havia fet públic que des de l'aplicació de la mesura també havia descendit un 25 per cent el nombre de partícules contaminants. Ara, però, ha assegurat, «incrementen la velocitat sense els estudis d'impacte de renous i sense tenir en compte els veïnats que es veuran afectats».

Així les coses, Alzamora ha reclamat al president Galmés la publicació detallada dels informes i ha desvelat que, en realitat, el nou equip de govern farà efectiu el canvi a partir de l'informe inicial en el qual els tècnics del Consell aconsellaven rebaixar la velocitat màxima de 120 km/h a una franja entre els 80 i els 100 km/h. «Mentre el govern de progrés va optar per davallar fins al màxim possible, el pacte PP-Vox opta pel límit màxim. Queda clar que només prenen decisions per a fomentar l'ús del cotxe privat i incrementar la contaminació ambiental».

Ampliació encoberta de la xarxa viària

Jaume Alzamora ha censurat també els darrers anuncis del govern insular d'afegir més carrils a l'autopista de l'aeroport. El projecte, ha assegurat Alzamora, s'afegeix als nous carrils anunciats a la via de cintura. «Ara ja sabem quin és el projecte. A poc a poc van anunciat aquesta ampliació encoberta de la xarxa viària. És un despropòsit. Tots els experts assenyalen que no és la solució més apropiada».

Segons el portaveu de MÉS, dos mesos i mig l'única mesura en matèria de mobilitat ha estat anunciar l'ampliació de carrils i ara incrementar la velocitat. «Dues mesures que no contribuiran a millorar el col·lapse viari, sinó més aviat tot el contrari». Segons Alzamora, «es tracta d'una decisió ideològica que només vol acontentar els socis de govern».

En contraposició al model del pacte PP-Vox, que segons el parer d'Alzamora «suposa més cotxes i més contaminació», ha recordat que el ple de la institució va aprovar una proposta de MÉS per Mallorca per instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.