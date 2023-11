L'extrema dreta registra una moció per eliminar el requisit i el mèrit del català a la funció pública

MÉS per Mallorca denuncia que Vox ha registrat una moció al Parlament de les Illes Balears per eliminar el requisit i el mèrit de coneixement de la llengua catalana a la funció pública. El partit ecosobiranista alerta que aquesta sigui la contraprestació que demani l'extrema dreta per al seu vot a favor als pressupostos de 2024 i avisa al PP que emprarà tots els mecanismes socials, polítics i judicials que tengui a l'abast per fer front a aquest nou atac a la llengua pròpia i als drets lingüístics.



«De la mateixa manera com hem presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la retallada de drets lingüístics a l'àmbit sanitari, també plantarem cara si el PP accepta l'eliminació del requisit i del mèrit del coneixement de la llengua pròpia a la funció pública», ha anunciat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.



En aquest sentit, Apesteguia ha emfatitzat que la moció presentada per l'extrema dreta, en cas de ser acceptada pel PP, no només suposaria l'eliminació del requisit del català a la funció pública sinó també l'eliminació del coneixement de la llengua pròpia com a mèrit. «No es tracta només d'eliminar el dret de les persones catalanoparlants a ser atesos en la llengua pròpia a qualsevol àmbit de l'administració pública, estam parlant també que el coneixement de la llengua pròpia no computi ni com a mèrit», ha explicat.



A més, el també coordinador de MÉS per Mallorca ha alertat que, de la mateixa manera com Vox va demanar la segregació lingüística a les aules com a contrapartida per a l'aprovació del sostre de despesa del Govern de Prohens, aquesta no sigui la contrapartida que demani l'extrema dreta per al seu vot favorable als pressupostos de 2024. «Si amb la darrera confrontació amb Vox el PP va acabar claudicant amb la segregació lingüística a les aules, què està disposat a cedir ara amb relació als drets lingüístics a qualsevol àmbit de l'administració?», ha plantejat Apesteguia.



Davant això, Apesteguia ha assegurat que «des de MÉS per Mallorca, com hem fet sempre, utilitzarem tota la nostra capacitat de reacció i resposta social, política i judicial davant de qualsevol intent de PP i Vox de seguir laminant els drets de la ciutadania a emprar de forma normal qualsevol de les dues llengües cooficials». «En lloc d'estar ocupats en eliminar els drets lingüístics, el PP hauria d'estar ocupat en com assegurar-los i fer-los efectius en qualsevol àmbit i amb normalitat», ha defensat Apesteguia.