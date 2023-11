Alzamora: "El pressupost del Consell plasma les mentides de Llorenç Galmés i suposa la consolidació de les polítiques de retrocés"





El portaveu de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aqueast dimecres que el projecte de pressuposts de la institució per a 2024 de la institució insular sigui «la constatació del retrocés i involució que suposa el pacte PP-Vox». Alzamora, ha afegit que els comptes presentats per l'equip de govern a la comissió informativa «plasmen les mentides de Llorenç Galmés» i posen de manifest els seus reiterats enganys i incompliments. De fet, segons els documents presentats, «el pressupost demostra la submissió del PP a les dèries i obsessions dels seus socis. Galmés és ostatge d'un pacte pervers».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha denunciat la reducció en més d'un 60 per cent de la partida destinada a política lingüística o l'increment, xifrat en un 16 per cent, dels fins destinats a la caça. «Galmés ha negat durant tres mesos que no reduiria l'esforç en foment de la llengua i ha mentit». Així, el projecte de pressupost contempla una retallada del 60,4% en el servei de Normalització Lingüística, que passarà de tenir 2,3 milions d'euros a 939.954 euros, 1,4 milions menys. El pacte de PP i Vox també ha decidit incrementar un 16% la partida per al Servei de Caça, que pujarà d'1,4 a 1,7 milions, 238.680 euros més.

Pèrdua de credibilitat

Alzamora ha qüestionat la credibilitat del president i ha afegit que el pacte no estalviarà el mig milió d'euros que va anunciar en alts càrrecs. Encara més, preveu una despesa de gairebé 100.000 euros més. «És un polític sense credibilitat, tots els seus anuncis són fum. Va mentir quan va anunciar una davallada de la taxa de fems, va mentir en anunciar menys despesa en càrrecs i ha mentit amb el seu compromís amb la normalització lingüística. És un president 'fake'».

Retallada per a empreses i cooperatives

Alzamora també ha denunciat avui que el pacte PP-Vox ha desmantellat les polítiques públiques de suport a la transformació econòmica que es redueix en més de 6 milions d'euros. Aquesta reducció, ha ressaltat Alzamora, "impedirà tirar endavant les campanyes de suport al producte local". A més, el pressupost contempla desmantellar l'oficina de Responsabilitat Social amb la supressió dels ajuts a empreses i ajuntaments. "Davant una situació com l'actual, és incomprensible que el Consell no faci una aposta clara per la diversificació econòmica i el canvi de model", ha conclòs.