[VÍDEO] Juanjo Ferrer acusa el PP de fer «agitació trumpista» i contraposa les manifestacions espanyolistes amb les tres grans mobilitzacions de les Pitiüses

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha criticat aquest dimarts la Reforma del Reglament del Senat que el PP ha imposat, aprofitant la seva majora de la Cambra Alta, per dilatar la Llei d'Amnistia i a la qual ha votat en contra.

En la seva intervenció, Ferrer ha denunciat l'ús partidista que fan els populars del Senat. «Vostès utilitzen aquesta cambra, que hauria de ser un lloc de trobada i representació dels diferents territoris de l'Estat, per anar en contra de la convivència en un d'ells», ja dit.

El senador s'ha referit a la manifestació organitzada pel PP diumenge passat a Palma, on els participants van escridassar l'expresident del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger, per intervenir en català. Així, ha lamentat profundament que qui fou una de les màximes autoritats de les nostres illes hagi de ser atacat per utilitzar la seva llengua. Un clar exemple del clima de crispació que el PP està estenent a tot l'Estat, esperonat per l'extrema dreta i amb la participació de grups ultres i neonazis.

El representant d'Eivissa i Formentera ha volgut contraposar aquestes manifestacions a les tres grans mobilitzacions històriques que han viscut les illes en les darreres dècades: «Als anys 80, quan els antecessors del PP volien urbanitzar s'Estany des Peix a Formentera; als anys 90, quan van intentar urbanitzar Cala d'Hort, que avui en dia és Parc Natural, i fer un camp de gol. I als 2000, en contra de les autopistes, que varen crear una cicatriu que avui dia encara perdura en la societat eivissenca. Aquests són els motius pels quals sortim al carrer», ha recordat.

Ferrer ha defensat la constitucionalitat de la Llei d'Amnistia i ha fet una aposta per la convivència enfront de la dreta i l'extrema dreta, que representen a «una Espanya que ens rebutja els que som diferents, els que pensam d'una altra manera. Una Espanya que mira cap al passat, una Espanya en blanc i negre», ha dit.

Per acabar, Ferrer ha citat a Marià Villangómez: «Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba de molt antic als llavis de la gent».