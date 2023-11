Prohens: «Si el Govern central té 6.300 milions per a Rodalies, podrà signar un conveni per al tren de Llevant»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha apuntat aquest dimarts que si el Govern espanyol té 6.300 milions d'euros per a les Rodalies de Catalunya abans de traspassar les competències, en tendrà 50 milions per a garantir la gratuïtat del transport a les Balears o recursos per a signar un conveni que permeti fer realitat el tren de Llevant.

En el debat de les preguntes de control a l'Executiu al ple d'aquest dimarts, Prohens ha recordat que la bonificació del transport dependrà del nou Govern a l'Estat i que les Balears reclamaran que es mantengui la bonificació.

Prohens ha respost a la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, qui ha assegurat que l'acord del PSOE i Sumar contempla la gratuïtat del transport públic, tot i que Prohens ha respost que l'acord no parla de gratuïtat sinó de bonificacions als abonaments «sense aclarir qui ho pagarà».