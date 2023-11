El jutge degà de Sevilla convoca una concentració per rebutjar les referències al «laufare» en el pacte Junts-PSOE

El magistrat jutge degà de Sevilla ha convocat, a través d'una carta oficial, una concentració als «baixos de l'edifici de l'Audiència Provincial» per rebutjar les referències al 'lawfare' (que ell escriu «laufare») en el pacte d'investidura signat entre els partits polítics Junts per Catalunya i PSOE.

El magistrat jutge degà de Sevilla ordena fer arribar la convocatòria a tots els jutges, advocats, graduats socials... i diu que cal manifestar-se per expressar el suport al document de les associacions judicials davant «el document subscrit per PSOE i Junts, per rebutjar les referències que es fan en el mateix al 'laufare o judicialització de la política' i les seves conseqüències».

Curiosament, la convocatòria seria una excel·lent mostra de la intervenció dels jutges en polítics.