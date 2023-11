Francina Armengol convoca el debat d'investidura de Pedro Sánchez per Dimecres i Dijous Bo

El ple d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol ja té data: serà dimecres i dijous d'aquesta setmana, els dies 15 i 16 (Dimecres i Dijous Bo). Així ho ha anunciat aquest dilluns la presidenta del Congrés dels Diputats, la inquera Francina Armengol.

Si no hi ha sorpreses, el líder socialista sortirà del debat reelegit com a president del govern espanyol, amb 179 vots a favor, després que el PSOE hagi tancat acords amb 7 forces polítiques

Es tracta d'una majoria més gran que la que va tenir fa quatre anys i 3 vots més dels que marca la majoria absoluta.

Tot plegat, en un context de forta pressió de la dreta i l'extrema dreta en contra de la llei d'amnistia i amb un Congrés envoltat de fortes mesures de seguretat per aquestes protestes.

Els suports de Sánchez

Els socialistes, que governaran amb Sumar, es varen assegurar primer els vots d'Esquerra Republicana, Bildu i el BNG. Tenien 166 vots a favor.

Els 7 de Junts els varen tancar després d'una intensa recta final de negociacions. I, finalment, hi vares afegir els 5 del PNB i un de Coalició Canària.

El PP, VOX i UPN quedaran a la banda del NO, amb 171 vots.

Sánchez enfila així la recta final de la seva investidura, tres mesos i mig després de les eleccions i amb una llarga llista de compromisos adquirits a canvi d'aquests suports.

Les protestes per l'amnistia com a teló de fons

El debat d'investidura s'ha anunciat abans que s'hagi registrat al Congrés la proposició de llei d'amnistia, imprescindible per assolir el suport dels partits independentistes.

Una norma que, abans de detallar-se, ha aixecat nombrosos recels polítics, judicials i empresarials.