El PI presenta una moció a l'Assemblea de Batles per mantenir el requisit del català a la Sanitat i Galmés el veta

El PI-proposta per les Illes Balears ha presentat una moció, aquest dilluns, en el marc de l'Assemblea de Batles, celebrada a Alcúdia, on es proposa mantenir el requisit del català a la Sanitat, que ha estat vetada pel president del Consell, Llorenç Galmés, amb el seu vot de qualitat.

En una nota de premsa, El PI ha informat que la batlessa de Banyalbufar, Leonor Pons, com a representant del partit en la mesa de l'Assemblea de Batles, ha presentat una moció per mantenir el català com a requisit en la Sanitat. Aquesta és la primera moció que s'ha votat en l'Assemblea de Batles de Mallorca des de la seva fundació i ha estat rebutjada pel vot de qualitat del president del Consell.

Bosch ha exposat que «l'idioma no és el problema real que els metges, infermers i personal sanitari tenen». «El seu problema és l'habitatge, la falta d'un plus d'insularitat digne i l'elevat cost de la vida a les Balears», ha afegit, apuntant que «aquí és on s'han de cercar i posar mesures, no en el deixar d'utilitzar la llengua pròpia, que al final marca la identitat dels mallorquins».

Com que no hi ha hagut unanimitat com en la resta de punts, s'ha hagut de votar. Els representants d'El PI, la majoria dels partits municipals independents, PSIB i MÉS per Mallorca han votat a favor de mantenir el requisit i el PP, la consellera insular de Desenvolupament Local (VOX) i el president del Consell (PP) en contra. La votació ha quedat 25 a 25 i el vot de qualitat del president ha desempatat. Per tant, segons la formació centrista, Galmés ha vetat que s'enviï la proposta al Govern.

El que sí s'ha aprovat per unanimitat ha estat demanar al Govern espanyol que es pugui continuar utilitzant els romanents municipals per a invertir en els veïnats de Mallorca. Aquesta també ha estat una proposta d'El PI que ha traslladat la batlessa de Banyalbufar a l'Assemblea.

Control de plagues i taxes de fems

D'altra banda, els batles d'El PI, que aquest dilluns han assistit a l'Assemblea de Batles de Mallorca, a l'Auditori d'Alcúdia, han participat en el debat sobre la injecció de capital del Consell a Tirme o el control d'animals salvatges.

El conseller portaveu d'El PI i batle de Costitx, Antoni Salas, ha demanat que «es posin més recursos per a controlar les plagues com les colònies de moixos o els coloms».

«És imprescindible que totes les institucions ajudin, perquè no pot ser que el Govern Estatal tregui una normativa i que el problema vagi passant en cascada per totes les institucions i al final tot reverteixi sobre els ajuntaments», ha manifestat. «Quan et carreguen amb una responsabilitat, t'han de dotar d'uns instruments i d'uns recursos per a dur-ho a terme», ha afegit.

D'altra banda, Salas també ha parlat de la inversió de 43 milions d'euros a Tirme. «Està bé que es faci aquesta injecció de doblers perquè no reverteixi sobre el rebut dels fems dels ciutadans, però em preocupa que això pugui ser un forat anual. Que cada any es vagi repetint. Ara ho han agafat dels romanents, però els pròxims anys d'on ho agafaran?», s'ha preguntat. «És important que el Consell es pugui anticipar».