El Pi demana al Consell de Mallorca que consensuï els pressuposts de la institució insular

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha explicat aquest divendres que «és necessari que es pressuposti tots aquells projectes i infraestructures que els mallorquins necessiten. Per això, pensam que és important que l'equip de govern consensuï els projectes als quals destinarà els doblers de la institució».



Segons Salas, «el Consell de Mallorca és com un ajuntament gran i toca moltíssims i la majoria d'aspectes que regeixen el dia a dia de la població». «Per això és rellevant que el Consell tengui uns pressuposts participats, consensuats i que tenguin una amplitud de mires que donin resposta a la ciutadania de Mallorca», ha assegurat.



«Al cap i a la fi, els pressuposts de la institució són una eina. Hi ha d'haver una part social que atengui les persones, però també s'han de dotar de recursos tots els departaments per dur endavant tots els projectes, infraestructures, carreteres o planejaments promesos el darrer any i que han de facilitar la vida dels ciutadans», ha sentenciat Salas.