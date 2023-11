Tolo Gili: «Necessitam que hi hagi un president a Espanya»

El president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, també s'ha pronunciat respecte al pacte entre PSOE i Junts i ha assegurat que «necessitam que hi hagi un president a Espanya i, d'una vegada per totes, hem de deixar de pensar en quin president posam al capdavant i pensar en quin beneficiarà a les Illes Balears. Però creim que cap dels dos ens tendran en compte», insisteix Gili.

«No ens pareix malament que Junts i PSOE hagin arribat a un acord per desbloquejar la investidura. Però per nosaltres, tan dolent és un president del PSOE com un del PP. Cap dels dos ha fet, i estam convençuts que no faran res per les Illes Balears. Per tant, que s'arreglin com més aviat millor, però que ens deixin tranquils i es posin a fer feina pels habitants de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera», ha explicat el representant d'El Pi.

Gili també comenta que «l'única manera d'anar cap endavant a les Balears és ajuntar tots els partits de les Illes Balears, fer front comú i que, quan hi hagi una nova investidura, les Balears tenguin una veu pròpia i forta que defensi la nostra terra», ha sentenciat.