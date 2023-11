El Consell reclama les competències de promoció econòmica

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous, per unanimitat, el traspàs de la funció executiva de la competència de planificació i desenvolupament econòmic. Aquesta moció va ser iniciativa de MÉS per Mallorca que va exigir al Govern i el portaveu ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha explicat que aquest traspàs podria produir-se de manera ràpida tenint en compte que es tracta d'una competència delegada al marge de les pròpies dels consellers insulars contemplades a l'Estatut.

Alzamora també ha comentat que el Consell ha esdevingut en els darrers anys un agent de primer ordre que ha deixat enrere un rol secundari en el desenvolupametn de polítiques de promoció econòmica. En aquest ha assegurat que «el paper proactiu de la institució s'ha traduït en la implementació de noves accions que, han anat més enllà del paper assistencial». No obstant això, «el Consell no pot anar més enllà sense disposar de plenes competències en la matèria».

Així, Alzamora ha manifestat que la delegació d'aquestes competències permetria fer passes per consolidar empreses que centren la seva activitat en la innovació i el coneixement. Un sector, ha dit, al marge del turístic que ha de ser optimitzat i potenciat per a generar major valor econòmic i social. «El Consell de Mallorca ha de liderar aquest procés de transformació, situant-se de vora els comportaments empresarials emergents i apostant per l'ocupació de qualitat i la participació de les persones com a protagonistes del projecte empresarial».

En aquest context, el portaveu de MÉS al Consell ha argumentat la necessitat delegar la competència per dur endavant des del Consell diversos programes, convocatòries, i iniciatives al servei de les empreses, centres de recerca i nous nínxols d'ocupació.