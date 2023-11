Polèmica política pels actes d'intimidació al PSOE: Prohens no 'condemna' els actes, però sí la presència de símbols nazis

Aquestes darreres hores s'ha desfermat una polèmica política al voltant dels actes d'intimidació a les seus del PSOE i en el cas de Mallorca a la seu del PSIB situada al carrer Miracle de Palma.

El portaveu parlamentari del PSIB, Iago Negueruela, ha criticat aquest dimecres que la presidenta del Govern, Marga Prohens, «hagi perdut una oportunitat per condemnar les concentracions» que s'estan realitzant front de les seus socialistes en diferents ciutats del país i que, per tant, segons l'opinió del socialista, «justifiqui el discurs d'odi» contra el PSOE.

Negueruela, en declaracions als mitjans de comunicació després de la Junta de Portaveus i després que Prohens, preguntada per aquest tema, hagi expressat la seva «rotunda condemna» a la presència de conductes radicals i violentes, així com a l'exhibició de símbols franquistes en les manifestacions contra l'amnistia.

Negueruela també ha lamentat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no condemni el que succeeix en les seus del PSOE», referint-se a les concentracions contra l'amnistia. «És greu que el principal partit de l'oposició no condemni de manera clara el que està succeint en les nostres seus», ha considerat el socialista.

Ruptura de consensos

De la seva banda, tal i com ja s'ha explicat, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expressat la seva «rotunda condemna» a la presència de conductes radicals i violentes així com l'exhibició de símbols franquistes en les manifestacions contra l'amnistia davant les seus del PSOE, però ha demanat respecte cap a «la gran majoria de persones que es manifesta de manera pacífica i des del respecte» i paradoxalment ha declarat que «els ciutadans han de poder demostrar la seva indignació davant qui trenca els consensos més bàsics de la democràcia».

Moció al Consell

El Grup Socialista en el Consell de Mallorca ha presentat una moció d'urgència per a condemnar els «actes violents davant les seus del PSOE».

En concret, la moció pretén elevar a la consideració del ple d'aquest dijous la condemna dels «atacs recents» a les seus de partits polítics i de sindicats «que posen en qüestió el treball de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que han afectat també a Mallorca».

A més, la iniciativa insta a fer una crida a «la convivència, la concòrdia i la pau social», perquè els temes polítics es puguin «abordar de manera democràtica en els fòrums on toca i no en forma de torba de carrer».

La portaveu dels socialistes en el Consell, Catalina Cladera, ha alertat, en aquest sentit, sobre la forma en la qual s'estan «alimentant» aquest tipus d'incidents de carrer, tant per aquells partits que els convoquen com per aquells que eviten condemnar-los amb el seu silenci».