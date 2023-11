Unides Podem avisa que el pla de segregació lingüística de PP i VOX pot ser il·legal i demana si «s'està jugant a repartir doblers i a comprar voluntats»

La diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha avisat que el pla de segregació lingüística proposat per PP i VOX pot ser il·legal perquè és incompatible amb el Decret de Mínims.

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en una roda de premsa, en el Parlament, en la qual s'ha apuntat que «el Decret de Mínims no pot ser obviat»; així que, ha continuat, «ja em diran com es combinarà el Decret de Mínims, que el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha dit que no pensa botar-se, amb aquest pla pilot per a triar llengua a les Balears», quan aquest, ha insistit, «és del tot incompatible amb aquest Decret que assegura que, com a mínim un 50 per cent, dels estudis seran en català».

En aquest sentit, la diputada d'Unides Podem ha demanat al Govern que «expliqui, també, si estan jugant a repartir doblers i a comprar voluntats». «L'autonomia dels centres escolars hauria d'estar molt per sobre d'una subhasta econòmica que, sembla, tendrà lloc per a afavorir l'escola concertada i privada», ha incidit.

Aquests 'grans defensors de la llibertat' només defensen aquesta des de l'individu, defugint la veritable llibertat, que és l'autonomia dels centres per a triar els seus projectes educatius i, per tant, també lingüístics. Ens estan enganyant i ens la volen colar per darrere i no ho permetrem», ha assegurat Gómez, qui ha volgut deixar clar el seu «màxim suport» a la comunitat educativa de Balears front de les «ocurrències» de PP i VOX que «es decideixen d'esquena a docents, directors i famílies».

«Sis o set diputats no poden imposar una decisió que és minoritària perquè, amb una o dues denúncies, no es pot dir que hi havia conflicte lingüístic a les Balears. El problema arribarà ara amb un PP, que arrossegat per VOX, un partit de perfil uniformista i espanyolista, està trencant consensos de més de 30 anys, en els quals hi varen participar els 'conservadors, en matèria educativa».