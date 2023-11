El PSIB demanarà la compareixença de Prohens i Vera perquè expliquin com aplicaran la segregació lingüística a les aules

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha anunciat que demanarà la compareixença parlamentària de la presidenta del Govern, Marga Prohens, i del conseller d’Educació, Antoni Vera, perquè expliquin com aplicaran la segregació lingüística a les aules.

Segons ha avançat Negueruela, «tant la presidenta com el conseller han de donar totes les explicacions sobre la manca de diàleg amb la comunitat educativa i sobre com s’aplicarà una segregació que ara mateix ningú sap com es farà, perquè escoltam posicions diferents del PP i VOX, per la qual cosa veim que estan jugant amb l’educació de les nostres illes».

Negueruela ha denunciat que la segregació acordada per PP i VOX és incompatible amb la normativa vigent i amb el Decret de Mínims, perquè «quan diuen que el pla pilot s’aplicarà a les assignatures troncals, a les àrees de coneixement del medi natural, social i cultural i que es podrà triar la llengua, el Decret de Mínims diu que no, que les ciències naturals, la geografia i la història s’han de fer en català», ha explicat el socialista.

El portaveu del PSIB ha reiterat el seu suport a tota la comunitat educativa davant «el camí perillós de segregació a les aules que han obert PP i VOX i que durà a l’enfrontament entre pares, mares, professors i claustres, amb crispació a les aules quan havien heretat una situació de pau social».

A més a més, Negueruela també ha anunciat que el Grup Parlamentari Socialista ha registrat a la cambra autonòmica una petició de tota la documentació que la Conselleria d’Educació pugui haver donat a VOX per a aplicar la segregació lingüística. «Ens demanam perquè no es fan públics els documents que Vox va demanar al conseller i que aquest els va donar», ha criticat el portaveu.

Negueruela també ha criticat que el personal del Consolat de Mar sortís a demanar a la comunitat educativa que entrés a la reunió de divendres amb la presidenta, mentre que també ha denunciat que «un conseller del Govern citi a tota la comunitat educativa per explicar els acords de dos partits polítics, perquè és confondre els espais on s’han d’explicar les coses».