El PSIB demana a Prohens que rectifiqui i destaca «l’exemple de dignitat de la comunitat educativa plantant-se davant la segregació»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha agraït a la comunitat educativa de les Illes Balears el seu «exemple de dignitat democràtica», plantant-se de forma clara i contundent davant l’acord entre PP i VOX i «no permetent una mentida més d’aquest Govern».

Negueruela ha explicat que la comunitat educativa «havia demanat el document amb l’acord de PP i VOX sobre la segregació a les aules per poder accedir a la reunió amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, i no se’ls ha volgut facilitar».

Per això, ha traslladat el seu suport a «l’acte de dignitat de la comunitat educativa davant les pressions que han patit, aturant els peus a totes les persones que els pressionaven per entrar a la reunió amb Prohens quan només demanaven el que és normal per anar a una reunió, com és la documentació». De fet, el portaveu del PSIB ha exigit conèixer també l’acord amb VOX perquè «suposa la ruptura de grans consensos».

El portaveu ha considerat que «el PP ha de recapacitar el que significa la paraula diàleg, perquè no és el que fa el conseller Vera dient que vol explicar a la comunitat educativa i al Consolat de Mar un acord parlamentari entre dos grups polítics».

Per a Negueruela, el Govern ha fracassat i «Vera està desacreditat», per la qual cosa «ara que no pot mirar a la cara a la nostra comunitat educativa, ha de fer un plantejament seriós amb ell mateix i veure què ha fet en les darreres 24 hores».

Així mateix, el portaveu del PSIB ha criticat que «avui el Govern parla de desdoblaments i ahir de separar, per no admetre una segregació lingüística que suposa que el PP ha assumit el marc de VOX i que han pactat d’amagat».

Amb tot, Negueruela ha insistit a dir que «Prohens ha de rectificar, trencar els acords amb VOX, parlar amb la comunitat educativa i començar de zero», a la qual cosa ha afegit que «la pròxima setmana ha de quedar a Balears fins que arribi a un acord amb la comunitat educativa», tot deixant clar que «nosaltres no volem crispació».

En aquest sentit, el portaveu parlamentari ha assenyalat que des del PSIB-PSOE «sempre hem ofert diàleg i consens i la nostra postura és la mateixa, abstenció al sostre de despesa a canvi del rebuig a la segregació lingüística».

En qualsevol cas, Negueruela ha indicat que «l’espectacle que ha donat avui el PP passarà a la història d’aquesta comunitat autònoma, fixant la nostra dignitat com a poble com a preu pel sostre de despesa».