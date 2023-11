Unides Podem: «La gran majoria de la ciutadania de les Balears s’oposa al centralisme uniformador de la dreta radical i de la ultradreta»

Cristina Gómez, diputada d'Unides Podem al Parlament, ha rebutjat aquest divendres que el Partit Popular «sucumbeixi a les pressions de VOX i aposti per la creació d’un pla pilot per segregar l’alumnat per raó de llengua».

«La creació d’un pla pilot és la primera pedra per acabar amb la llengua catalana a la nostra comunitat autònoma. No duim ni un any de govern i el govern encapçalat per Marga Prohens ja està atacant a la llengua catalana», ha remarcat.

A més, assenyalen que ens trobam davant un Govern «en minoria, inestable i que està sotmès als interessos de la ultradreta».

Tot i que sembla que el PP ha guanyat el pols a Vox, ens trobem davant una situació que suposa un retrocés, ja que el fet que s’hagi plantejat fer passes enrera en la immersió i normalització lingüística del català, suposa una recessió per a la nostra comunitat autònoma.

«És una pena que aquestes setmanes el Partit Popular ens hagi fet perdre el temps, quan tenim un pressupostos que treballar i aprovar d’aquí a final d’any. Els ciutadans de les Illes Balears necessiten serveis públics i qualitat que estiguin a l’abast de tothom» ha afirmat la diputada

Així, Cristina Gómez reivindica que la gran majoria de la ciutadania de les Illes Balears s’oposa al centralisme uniformador de la dreta radical i de l’ultradreta; el Partit Popular i Vox, no poden imposar una idea d’estat i model lingüístic a l’ensenyament que fomenti la segregació social. Aquí tenim una llengua propia, la qual moltíssima gent la sent i viu com a minoritària en molts àmbits, i per tant, l’hem de defensar, donar a conèixer i fomentar.

«La comunitat educativa han demostrat fermesa i són motius d’orgull a la nostra comunitat i del nostre sistema educatiu. No es pot fer política educativa allunyat de les demandes de les associacions i entitats, especialment si és per atacar a la llengua pròpia de les Illes Balears. Si hem de tornar a omplir els carrers per tal de defensar la llengua, hi tornarem a ser» ha afirmat la diputada Cristina Gómez.