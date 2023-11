El Pi obre la porta a 30 partits independents per a «crear un espai polític illenc fort»

L’executiva d’El Pi-Proposta per les Illes Balears ha aprovat obrir-se i crear contactes amb una trentena de partits independents i municipals per a «construir un projecte comú fort, amb les Illes com a bandera i que lluiti pels interesos de la gent que viu a les Balears».

Per això, El Pi ha organitzat una convenció política per al pròxim dissabte 25 de novembre a l’hotel Palma Bellver. Una convenció a la qual també han convidat el senador de Coalició Canària, Pedro San Ginés, per a explicar «la importància de tenir senadors i diputats a Madrid, a més, de donar a coneixer la importància de tenir un espai comú que lluiti pels interesos de les Illes».

«Un partit estatal, com el PP o el PSOE, mai entendrà les nostres necessitats i no ens donarà una solució. Tampoc MÉS, que s’ha venut a Sumar i Podemos per obtenir un diputat, però que no té ni veu ni vot», diu Gili. «Per això, és important que els partits d’aquí, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera anem tots a la una i comencem a construir un espai, una plataforma de diàleg, per governar ca nostra i pegar el bot al Congrés i al Senat», ha assegurat.

El Pi vol marcar un «punt d’inflexió» en el panorama polític illenc i manifestar a la societat «la necessitat de tenir una força que pensi en els ciutadans de les Illes Balears i no dependre de cap partit estatal».