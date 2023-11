La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament veu «complicada» la implantació de la 'lliure elecció de llengua'

La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) ha indicat que veu «complicat», en termes econòmics, la possible implantació de la lliure elecció de llengua en totes les etapes educatives de les Balears, però ha aclarit que la posició definitiva de l'organització es concretarà en el seu Comitè Executiu de la pròxima setmana.

Així ho ha assegurat el secretari general de FSIE en les Balears, Antoni Sacarés, després de ser rebut aquest dijous per la presidenta del Govern, Marga Prohens, i el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.

El representant sindical ha confirmat que el Govern els ha transmès que estan elaborant un pla per aplicar aquesta mesura contemplada en els acords d'investidura entre el PP i Vox, però «no han concretat com serà». «S'ha quedat en què, quan la tenguin, se'ls hi farà arribar a FSIE, com a la resta de sindicats».

Sacarés ha apuntat que aquest és un tema que «tenen pendent de tractar en la seva Executiva», però ha destacat que FSIE té un pronunciament perquè «quan els alumnes acabin l'escolaritat obligatòria, coneguin les dues llengües oficials dels territoris».

De la mateixa manera, ha puntualitzat que la federació sindical de les Balears s'ha adherit a la plataforma 'Illes per un Pacte Educatiu' -integrada per sindicats docents, AMPA o associacions de directors, entre altres-, en el que s'inclou una part lingüística.

Sacarés ha explicat que aquest pacte assenyalava que cada estudiant havia d'acabar l'etapa obligatòria coneixent les dues llengües, però no s'establia un percentatge i es deixava autonomia al centre educatiu per «aconseguir l'objectiu».

«Segons el pacte, el percentatge l'hauria de marcar cada centre en funció d'on estigui situat perquè tendrà una mena d'alumnat o una altra, per tant, hauria d'establir un percentatge, sempre separant llengua d'aprenentatge, per aconseguir l'objectiu, que és tenir competències en les dues llengües, i això dependrà de quins alumnes tenguin de partida», ha aclarit. FSIE té al voltant de 600 afiliats.