MÉS: «El PP està negociant com implementar la segregació lingüística en contra de tota la comunitat educativa»

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrat aquest dilluns la «preocupació» de la seva formació perquè «el PP està negociant com implementar la segregació lingüística en contra de tota la comunitat educativa».

Així s'ha expressat aquest dilluns Apesteguia en una roda de premsa en el Parlament en la qual ha indicat que MÉS per Mallorca preguntarà en el ple d'aquest dimarts al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, «quin serà el calendari i com s'implementarà la segregació lingüística a les aules».

En aquesta línia, ha destacat que «tot el sector educatiu s'ha manifestat en contra», tant directors, docents, inspectors, entre altres. «Qui sembla que determina la política educativa no són els professionals de l'educació sinó Vox», ha afegit.

Així mateix, l'ecosobiranista ha criticat que el PP «no en té ni idea de com fer-ho» i que VOX «fa obertament xantatge al Govern sobre la base d'un pacte». A més, ha assenyalat que «el PP està acceptant el marc ideològic de VOX».

Igualment, Apesteguia ha insistit que MÉS per Mallorca demana al Govern que deixi de complir el seu programa amb VOX» i que, si és així, els ecosoberanistes els estendran la mà durant tota la legislatura. «Si el PP assumeix que ha d'aïllar l'extrema dreta, MÉS per Mallorca estarà per a negociar el sostre de despesa i tot el que vengui».

Una altra de les qüestions que ha criticat Apesteguia és que el PP «no portava aquesta qüestió en el seu programa electoral», de manera que els conservadors «imposen a Balears el programa educatiu de VOX i en contra del 100 per cent de la comunitat educativa». «Això ens aboca a una legislatura en la qual el TIL serà una broma», ha afegit.

Així mateix, ha lamentat que «després d'això arribaran altres mesures», com l'eliminació del català en tota la funció pública. En aquesta línia, ha assenyalat que no pot haver-hi «un Govern que improvisi» i ha reiterat la crida al PP «perquè rompi amb VOX». «Mentre estigui en mans de VOX, estarà totsol», ha apuntat Apesteguia.

A l'expectativa del que decideixi la Cimera de Turisme

En relació a la cimera turística de la UE que té lloc a Palma aquesta setmana, el portaveu ecosobiranista ha assenyalat que estan «a l'expectativa» del que decideixin els ministres europeus que hi participen.

Igualment, ha dit que és «necessari reconèixer la singularitat d'ecosistemes econòmics com el de les Balears, que es veuen amenaçats per un turisme que ha arribat a una massificació inassumible». Per això, ha demanat que la UE «doni les eines suficients per a regular els fluxos turístics».