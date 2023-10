Més per Menorca: «El conseller Pons Torres ha generat una crispació innecessària intentant eliminar la Fira del Llibre en Català»

Més per Menorca lamenta que, una vegada més, «la dreta hagi volgut fer política a través de la llengua pròpia». En aquest cas, assenyalen que han estat les llibreries i la pressió social qui han obligat a rectificar el conseller Joan Pons Torres amb les seves intencions de liquidar, després de molts anys de feina i dedicació, la Fira del Llibre en Català.

Des de Més per Menorca demanen al conseller Pons Torres que «abandoni les seves obsessions contra la llengua catalana i deixi de generar conflictes innecessaris». També els menorquinistes li retreuen que «és el conseller de Cultura de Menorca, no es pot permetre aquest esperpent públic i menys emprant la llengua de tots i totes com a objecte polític».

Finalment, reiteren el seu compromís amb la llengua i la cultura de Menorca, així com amb el petit comerç i de proximitat.