L'esquerra surt del ple de l'Ajuntament de Palma durant la «moció mordassa» de VOX

Aquest dijous els partits d’esquerra han abandonat el ple de l'Ajuntament de Palma arran de la moció de VOX on acusa l'oposició de crispar els plens i generar males maneres. La portaveu i regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha considerat aquesta proposta com a «una mordassa, una proposició repressiva i autoritària».

Truyol ha remarcat que «tenint en compte que és VOX qui ha duit l’odi als plens, és irònic que ara acusi l’oposició de promoure la crispació. Tenen una gran capacitat de manipulació i el PP els segueix el joc. Que no vagin de víctimes!».

MÉS per Palma ha volgut traslladar que «nosaltres som gent de pau i persones educades. Aquesta proposta atempta contra la llibertat d’expressió i va en contra del sentit de l’oposició, i del paper de crítica política i de dissidència que ha de representar a les institucions».

«Que el PP aprovi aquesta moció mordassa el fa protagonista de la censura, la repressió i les retallades democràtiques. MÉS per Palma no participarà en aquest joc ni en aquesta infàmia». Truyol ha explicat que «amb els altres partits d’esquerra de l’oposició sortim del plenari, com a protesta davant aquesta moció mordassa i per no participar en les manipulacions de la dreta i l’extrema dreta d’aquest ajuntament».