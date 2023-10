Un diputat de VOX abandona el partit davant la crisi per la imposició de la 'lliure elecció de llengua' i el sostre de despesa

El fins ara diputat de VOX Francisco José Cardona ha sol·licitat aquest dijous la baixa del partit i es mantendrà com a diputat no adscrit: «La dignitat personal i la de la meva família estan per sobre d'aquest sainet».

Així ho ha anunciat Cardona als mitjans de comunicació després de presentar el corresponent escrit al registre del Parlament. Cardona ha expressat que la seva pertinença al partit d'extrema dreta s'ha tornat «inviable».

El menorquí ha presentat la seva dimissió de tots els càrrecs orgànics del partit i ha assegurat sentir-se desemparat pel partit tant a nivell estatal com d'Illes Balears: «He demostrat lleialtat al partit i la meva lleialtat s'ha pagat amb deslleialtat».

En aquest sentit, ha lamentat especialment el desacord amb la portaveu parlamentària, Idoia Ribas, que el va cessar fulminantment com a portaveu adjunt després d'una trobada amb la presidenta del Govern, Marga Prohens. Segons ha apuntat, «qualsevol diputat pot parlar amb un altre membre de la Cambra sense haver de demanar autorització a ningú». Tot i això, ha desvinculat la seva reunió amb Prohens amb la possibilitat de fer el salt al PP.

El fins ara diputat de VOX ha assegurat que les instruccions del partit eren «precises» en relació amb la imposició de la 'lliure elecció de llengua' de manera progressiva al llarg de la legislatura i l'aprovació del sostre de despesa i ha assegurat desconèixer el motiu del canvi de criteri. En aquest sentit, ha recordat el fracàs del TIL de José Ramón Bauzà, que va pretendre implantar-lo «d'un dia per l'altre».

Tampoc no ha sabut explicar com la cúpula estatal ha passat de donar suport a l'aprovació del sostre de despesa a acceptar el canvi de postura en el context de la iniciativa sobre la 'lliure elecció de llengua'.

Cardona ha revelat, a més, que hi havia i hi ha més companys, encara que són minoria dins del grup parlamentari i del mateix partit que pensen com ell: «Prendran les seves decisions».