Vidal denuncia que el PSOE «no es pren seriosament el reconeixement de la insularitat de les Balears»

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, s'ha mostrat «profundament preocupat» per «les dificultats que l’equip negociador socialista posa davant les reivindicacions territorials de Balears que defensa Sumar».

Vidal ha advertit que el PSOE, en el marc de la negociació per conformar govern, «no està prenent-se seriosament el reconeixement de la insularitat de les Illes Balears i el desenvolupament del REB».

El diputat mallorquí s’ha mostrat «profundament preocupat» perquè en les negociacions a Madrid veu «problemàtica i poc valenta la posició del PSOE i de Pedro Sánchez pel que fa als afers territorials de les Illes Balears». Vidal ha explicat que «l’equip negociador de Sumar i de Sumar MÉS es troba «molts entrebancs» per part del PSOE a l’hora d’acceptar una «agenda balear d’avenços i transformacions». «Si es té clar que aquesta legislatura ha de ser la de la plurinacionalitat i el desenvolupament de les agendes dels països que conformam l’Estat no pot ser que els socialistes obstaculitzin qüestions com el finançament, el REB i el reconeixement europeu del fet insular de les Balears», ha remarcat.

En aquest sentit Vidal ha anunciat que presentarà una pregunta al Govern espanyol demanant en quina situació està, a hores d’ara, el reconeixement de la insularitat per part de la Unió Europea.