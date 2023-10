El PP desmenteix que hagi canviat la seva postura sobre la iniciativa de 'lliure elecció de llengua' de l'extrema dreta

El Partit Popular ha negat aquest dijous que hagi canviat la seva postura davant la iniciativa de VOX sobre la 'lliure elecció de llengua' a l'ensenyament, un assumpte que ha provocat un xoc entre els socis d'investidura.

«Com s'ha traslladat en tot moment, la formació política manté la voluntat de complir tots i cadascun dels punts signats a l'acord d'investidura, però no pot donar suport en els termes que van ser votats dimarts la iniciativa presentada per VOX», han remarcat en un comunicat.

Aquest mateix dijous el PP té previst reunir-se amb l'extrema dreta per a intentar resoldre la polèmica i «ajustar unes petites discrepàncies», en paraules de la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, que després de la Junta de Portaveus d'aquest dimecres va negar rotundament una crisi o ruptura de l'acord entre les dues forces.

Mentrestant, s'ha anul·lat la visita del secretari general de VOX, Ignacio Garriga, aquest dijous a Palma. El partit havia convocat els mitjans per fer declaracions a les 11.00 hores davant el Parlament.

Aquest dimecres fonts de VOX a nivell estatal confiaven que la crisi amb el PP se solucionarà properament. La portaveu de l'extrema dreta Congrés espanyol, Pepa Millán, afirmava que el seu partit continua «amb la mà estesa» al PP i que «més aviat que tard» acabaran tirant endavant tant el sostre de despesa com la proposta sobre llengües.

Per la seva banda, el diputat de l'extrema dreta Congrés espanyol Jorge Campos llançava la possibilitat de convocar la comissió de seguiment del pacte per a pressionar sobre la 'lliure elecció de llengua': «Tot el que està pactat, tot el que està a l'acord de govern per recuperar la llibertat lingüística s'ha de complir».

Cal recordar que el pacte PP-VOX es troba en un moment políticament tens en haver tombat VOX el sostre de despesa per al 2024 aquest dimarts al Parlament, després que el PP no donàs suport a la seva Proposició no de Llei sobre la 'lliure elecció de llengua' a l'ensenyament.