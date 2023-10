PP i VOX surten a una baralla per setmana...

El pacte entre PP i VOX no funciona. Ni en els temps més convulsos dels pactes de progrés s'havia viscut una situació tan inestable i precària.

Cada setmana PP i els neofeixistes xoquen per alguna aresta relacionada amb els seus plans d'arraconament i liquidació de la llengua de les Balears.

Aquesta setmana la polèmica pública ha estat a compte del sostre de despesa per aprovar els pressuposts: «Esperam que VOX recapaciti i digui si vol estar del costat del Govern del canvi o votant amb l'esquerra». Així s'ha expressat la portaveu adjunta del Partit Popular en el Parlament, Marga Durán, després que els neofeixistes hagin rebutjat donar suport al sostre de despesa per a 2024 en el ple del Parlament d'aquest dimarts.

La portaveu adjunta del Partit Popular en el Parlament, Marga Durán, ha lamentat el vot en contra de VOX al sostre de despesa, que és el pas previ als pressupostos per a les Balears, i ha apuntat que «hem estat coherents, hem demostrat la voluntat de complir els acords d'investidura, però VOX vol anar molt més lluny i ja vàrem dir que tal com s'havia presentat no podíem votar a favor de la seva iniciativa».