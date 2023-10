I els de VOX s'apunyalen entre ells

Els tords volen baixos a la seu del partit neofeixista VOX. En els darrers cent dies hi ha hagut més punyalades que a una pel·lícula de quinquis dels anys 70.

Regidors que volen partir. Amenaces de mort a militants díscols. Batalles intestines per aconseguir el beneplàcit de la direcció de Madrid. Odi oceànic entre el general Fulgencio Coll i el taurí Jorge Campos. Discussions a crits i cops en el grup parlamentari.

I aquest mateix dimecres, la portaveu parlamentària, de mirada inquietant, Idoia Ribas ha cessat com a portaveu adjunt en el Parlament a Francisco José Cardona, que va ser un dels diputats díscols, que es va plantejar donar suport al sostre de despesa del Govern. El cessament ha estat registrat aquest dimarts al matí en el Parlament i en el seu lloc, ha nomenat a Sergio Rodríguez.

Cal recordar que aquest passat dilluns, VOX es va desmarcar del PP i va decidir no aprovar el sostre de despesa de la CAIB, amb el qual s'elaboren els pressupostos, ja que el grup del PP no va votar a favor de la seva proposició no de llei perquè, a partir del pròxim curs, pogués aplicar el programa de separació lingüística de l'alumnat.

El PP va presentar esmenes a la citada proposició no de llei, però per una errada en l'ordinador es varen registrar poc minuts més tard del tancament del registre del Parlament.

La número 3 de VOX, condemnada

Per acabar d'adobar el panorama virulent que viu el partit neofeixista, la número 3 de VOX a Palma, Sandra Barceló, ha estat condemnada a una multa de 240 euros per colpejar a la exal·lota del seu actual home en un bar de copes de Santa Catalina. La regidora haurà d'indemnitzar la víctima amb 150 euros per les lesions causades. L'agressió va tenir lloc el 12 de desembre de 2022, segons recull la sentència del jutjat d'Instrucció número 5.

I, mentre, Jorge Campos s'amaga darrera el 'burladero' no sigui que acabi 'corneado'.