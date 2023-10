Més per Menorca: «Els 100 primers dies de Govern PP-VOX han estat una autèntica operació de màrqueting»

Aquest dimecres, els consellers del grup Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda i Noemí García, han fet una valoració dels 100 primers dies de gestió del nou equip de govern PP-VOX. Com ha afirmat el portaveu del grup menorquinista, Josep Juaneda, «ho feim des de la nostra sincera voluntat d'aportar el nostre granet d'arena a la millora de la qualitat de vida dels menorquins i menorquines i, sobretot, per deixar una Menorca millor per a les pròximes generacions».

Per a començar, Juaneda ha sigut contundent titllant aquests 100 primers dies del Govern PP-VOX com una «autèntica operació de màrqueting, ja que intenten semblar una cosa i són una altra». Juaneda ha destacat que l'actual govern del Consell està «segrestat des de Mallorca pel govern de Marga Prohens i a Menorca estan agafats de les mans per VOX».

Juaneda ha estat molt crític amb el pacte PP-VOX: «El PP no té projecte per a Menorca, gestiona sense rumb i fa malabarismes per tal d'aplicar el programa polític de VOX i contentar així els seus companys de viatge».

Per la seva banda, la consellera Noemí García ha recordat que «un exemple més d'aquesta operació de màrqueting va ser la roda de premsa d'ahir del Partit Popular: van amagar la consellera de VOX i en el seu lloc hi van posar una dona pel simple fet ser dona, de complir amb l'estratègia de màrqueting, ja que durant la mitja hora de RP no li van deixar dir ni una paraula», ha relatat la consellera menorquinista.

«Tenim un equip de govern que està assegut a una cadira que encara no sap quina és. Un equip de govern que no ha assumit quin és el seu paper: el paper de gestionar. No fa res més que estar instal·lat en la queixa i fer oposició de l'oposició», ha relatat la consellera menorquinista.

García ha explicat que «aquest equip de govern que vota en contra de forma sistemàtica a totes les propostes de l'oposició. En moltes ocasions, diuen que hi estan d'acord, però igualment voten en contra» i ha exposat els següents exemples: gratuïtat de l'educació infantil 0-3, gratuïtat del transport públic, límit de places turístiques o augmentar suport al sector primari amb el CARB.

Per a acabar, Juaneda ha assenyalat que en aquests 100 dies el Govern PP-VOX «ha generat molta confusió a la ciutadania pels seus anuncis i contradiccions» i ha posat exemples com «l'anunci de modificació Llei Menorca Reserva de Biosfera sense concretar, l'anunci de modificació del PTI sense especificar o l'anunci de modificació de la Llei Camí de Cavalls sense explicar-ne en quin sentit».

Per tot això, el portaveu menorquinista ha reiterat que «l'actual equip de govern no té projecte per Menorca, no sabem quin model econòmic volen, no expliquen com pensen complir amb la descarbonització de l'illa o de quina manera protegiran el territori sense moratòria». Juaneda ha demanat al president Vilafranca que «deixin de banda aquesta operació de màrqueting i deixin de fer oposició i es posin a fer feina per tots els menorquins i menorquines. Voldríem no haver de dir la típica dita menorquina: l'operació ha anat bé, però madona és morta».