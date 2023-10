El Pi: «VOX intenta aniquilar tot el que soni a mallorquinitat i serem estranys dins la nostra terra»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha demanat al Partit Popular que deixi els seus socis d'extrema dreta perquè «VOX intenta aniquilar, amb les seves polítiques, tot el que faci referència a mallorquinitat, cultura, llengua o identitat, i si perdem això, ho perdrem tot».

El president de la formació ha fet aquestes declaracions després de la notícia que el partit d'extrema dreta ha votat en contra del sostre de despesa del Govern per als pròxims pressuposts. VOX ho ha rebutjat després que el PP no ha donat suport a la Proposició de Llei per a poder triar llengua als centres educatius.

«El PP s’ha volgut fermar a un partit extremista que només va en contra de nosaltres i que posa per damunt qualsevol cosa l’aniquilació de tot el que representa mallorquinitat, cultura, llengua o la nostra manera de ser. Això és extrapolable a la resta de les illes: també vol acabar amb el sentiment menorquí, eivissenc o formenterer», explica Gili.

«Per això demanam al PP que s’alliberi d’aquesta corda que s’ha posat al coll, que compti amb la resta de partits i que pensi amb el bé de la ciutadania de les Illes Balears», ressalta Gili. «Si la cosa no canvia, acabarà malament i nosaltres serem estranys dins la nostra terra», conclou.