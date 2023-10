El solleric Antoni Vicens, nomenat delegat de la Generalitat de Catalunya als Estats Andins

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts el nomenament d’Antoni Vicens (Sóller, 1986) com a delegat de la Generalitat als Estats Andins. La nova oficina a l’exterior, amb seu a Bogotà, Colòmbia, representarà els interessos de la Generalitat en aquest país i Bolívia, l’Equador, Perú i Veneçuela, segons ha informat el portal Exterior.

Amb aquesta delegació, el Govern de Catalunya comptarà ara amb cinc delegacions a Amèrica, i cobertura en pràcticament tot el continent, ja que té les delegacions als Estats Units i al Canadà, a Mèxic i a l’Amèrica Central, al Con Sud i al Brasil. El president Pere Aragonès va anunciar la creació de la delegació a Bogotà durant un viatge a la ciutat el passat mes de març.

El nou delegat als Estats Andins va exercir entre el 2018 i fins a l’estiu d’aquest any com a delegat de l’Oficina de les Illes Balears a la Unió Europea, càrrec que des del 2019 compaginava amb el de director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes i membre suplent del Comitè Europeu de les Regions.

Abans, Vicens també va treballar a la Delegació del Govern de la Generalitat davant de la Unió Europea, i va formar part de l’equip tècnic del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) a Barcelona.

Vicens té un màster interuniversitari en Diplomàcia i Funció Pública per la UAB, la UB i la CEI International Affairs, així com un màster en Logística i Direcció d’Operacions per la UOC.