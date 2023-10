VOX pretén que no faci falta saber català per a ser docent a les Balears

L'extrema dreta ha fet una passa més per a intentar eliminar el requisit del català a tota la funció pública de les Illes Balears i ha assenyalat que, per a ser docent, el català és un «requisit innecessari». VOX considera que la llengua pròpia ha de ser un «criteri addicional en la selecció dels futurs educadors, sense fer del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) un requisit indispensable».

Per això, ha instat el Govern a suprimir aquest requisit per a tots els docents a través d'una Proposició no de Llei (PNL) presentada al Parlament. Per al partit espanyolista, acreditar el FOLC i el C1 de llengua catalana no és «adequat» per als docents i es tracta d'una «imposició lingüística que discrimina els ciutadans de les Balears i d'altres llocs d'Espanya».

Al text presentat, l'extrema dreta amaga la seva intenció baix el fals pretext d'«atraure més professionals», cosa que ja no han pogut demostrar a l'àmbit sanitari.