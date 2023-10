MÉS: «El conseller d’Educació s’ha compromès a aplicar l’apartheid lingüístic als centres educatius»

MÉS per Mallorca denuncia que el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, «s’ha compromès a aplicar l’apartheid lingüístic als centres educatius a partir del curs 2024-2025, als tres i sis anys per a ampliar-se progressivament en els cursos següents». El partit ecosobiranista denuncia que així ho va assegurar Vera en una reunió amb la plataforma 'Escuela de Todos' – que integra grupuscles com Societat Civil Balear o Plis Educación – celebrada el passat 10 d’octubre.

«El PP de Prohens és el braç executor de les polítiques lingüístiques de VOX i del seu odi cap a la llengua pròpia d’aquesta terra», ha assegurat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, el també coordinador de la formació ecosobiranista ha recordat que «l’única retallada de drets lingüístics que recollia el programa electoral del Partit Popular era el que afectava l’àmbit sanitari».