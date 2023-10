MÉS denuncia que la protecció del monòlit feixista de la Feixina es fa d’esquena al ple del Consell

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha denunciat que el Pacte PP-VOX ha catalogat i protegit el monòlit feixista de la Feixina d’esquena al ple del Consell. En concret, Alzamora ha censurat que el govern insular ha amagat aquesta decisió presa durant el darrer Consell Executiu celebrat dimecres passat. L’adopció de l’acord, ha assegurat Alzamora, ha privat les diferents forces polítiques de mantenir un debat públic i obert sobre una qüestió tan polèmica.

Jaume Alzamora, ha remarcat que la conclusió d’un expedient obert pel ple del Consell ha ser resolta pel mateix òrgan, tot i els canvis legislatius produïts a posteriori. Encara més, el portaveu ecosobiranista lamenta que la mateixa vicepresidenta insular i consellera de Cultura, anunciés durant la Comissió de Patrimoni que l’assumpte formaria part de l’ordre del dia de la plenària convocada per aquest mateix dijous. Sorprenentment, Alzamora ha constatat avui que l’ordre del dia no inclou el punt, i que la qüestió va ser ja aprovada durant el Consell Executiu, on no hi ha cap representació dels grups de l’oposició.

En conèixer la decisió «opaca i poc transparent del Consell», MÉS per Mallorca ha registrat una pregunta d’urgència i ha demanat la seva inclusió a l’ordre del dia del ple. D’aquesta manera, ha assegurat, «intentarem que el govern insular doni explicacions i n’amagui com han fet fins ara». De moment, però, el govern insular no ha confirmat la seva inclusió a l’ordre del dia.

Alzamora ha explicat que la urgència amb la qual actua el pacte PP-VOX al Consell respon a una estratègia dels dos partits, en l'àmbit local i insular, per protegir el monòlit feixista sense esgotar la via judicial. De fet, ara mateix no només hi ha pendent el pronunciament del Tribunal Constitucional, sinó que des de l'inici de l'expedient hi ha hagut un canvi legislatiu que impediria no només la protecció sinó que obligaria a la seva demolició, d'acord amb la Llei de Memòria Democràtica de 2022. «Tot plegat ens fa pensar que hi ha un acord per a dificultar una possible retirada del catàleg de béns protegits o fins i tot esbucar el monòlit si així ho decideix, finalment, el Tribunal Constitucional», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS a la institució insular ha recordat que tant el PP com VOX sempre s'han mostrat partidaris de mantenir el monument franquista i que ara intenten protegir-lo obviant que la legislació vigent reconeix el monòlit com un símbol d'exaltació franquista i obre la porta a l'esbucament. Amb la legislació de 2007, la vigent quan es va iniciar l'expedient, aquesta possibilitat era més confusa.