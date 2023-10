El Consell de Menorca dona 195.000 euros a l'Església catòlica

El departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell de Menorca ha establert un conveni de col·laboració amb el Bisbat de Menorca, al qual l'administració insular aportarà 195.000 euros en tres anualitats amb l'objectiu de protegir, restaurar i conservar el patrimoni històric de l'Església catòlica.

L'acord ha estat signat pel conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca, Joan Pons, i pel bisbe de Menorca, Gerard Villalonga. Entre els compromisos establerts en aquest document s'estipula que el Consell de Menorca aportarà 60.000 euros en el 2023, 65.000 euros el 2024, i 70.000 euros el 2025.

El conseller ha apuntat que el patrimoni històric del Bisbat de Menorca «és d'un gran valor històric per a la societat menorquina i per al turisme cultural de la nostra illa».

Des del Consell de Menorca han explicat que el document estableix que el Bisbat de Menorca, en acabar l'any, presentarà a l'administració insular un resum de les actuacions realitzades, que inclourà el corresponent balanç econòmic i la memòria de les intervencions de restauració sobre el bé objecte d'actuació, signada pels tècnics competents en la matèria. La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de 2025, i es pot prorrogar.

«El patrimoni de l'església de Menorca constitueix una part significativa del patrimoni històric de l'illa i integra diversos béns d'interès cultural, com la Catedral i els Socors a Ciutadella i les esglésies de Sant Francesc i Santa Maria de Maó», ha manifestat Pons.

El Bisbat de Menorca té, entre els seus objectius, la realització d'un programa de rehabilitació dels seus edificis més emblemàtics per a potenciar l'ús religiós, social i cultural i conservar el seu ric patrimoni històric. En aquest sentit, la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de Balears (LPHIB), en l'article 4, estableix un marc de col·laboració i coordinació entre l'Església catòlica i els consells insulars per a vetllar per la protecció, conservació i difusió del patrimoni històric que pertany a l'entitat.