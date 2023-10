100 dies de Govern Prohens: eliminació de l'Impost de Successions, del requisit d'entendre la llengua de les Balears i de l'oficina anticorrupció

Els 100 primers dies de Govern de Marga Prohens i el seu equip han donat per ben poc. Poquíssimes mesures concretes com l'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions i l'eliminació del requisit d'entendre la llengua pròpia de les Balears per als servidors públics a la sanitat ha estat les més vistoses, així com l'eliminació de l'oficina anticorrupció.

El portaveu del Govern, Antoni Costa, ha fet balanç aquest divendres dels primers 100 dies de l'Executiu presidit per Marga Prohens i ha reivindicat la capacitat d'aprovar «mesures contundents» recollides tant en el programa electoral del PP com en l'acord amb VOX per a donar resposta a «demandes socials molt importants».

Costa s'ha referit especialment a l'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions, a les bonificacions en l'Impost de Transmissions Patrimonials, als decrets de mesures urgents en els àmbits sanitari i educatiu i al decret d'emergència residencial.

En relació a aquest últim, ha admès que no donarà resultats immediats però ha insistit que «aborda amb contundència el problema d'accés a l'habitatge» ja s'ha mostrat convençut que donarà «bons resultats».

«Humilment crec que hem donat resposta a demandes socials molt importants. Queda molt per fer però els ciutadans tenen clar que el Govern de Prohens no és el Govern d'Armengol», ha conclòs.

Decrets llei

D'altra banda, Costa s'ha referit a una proposició de llei de Més per Menorca perquè els decrets llei siguin objecte, abans de la seva validació o tramitació parlamentària, d'un informe del Consell Consultiu.

Els menorquinistes ha tornat a presentar aquesta iniciativa després que en la passada legislatura, el Pacte la rebutjàs i el PP hi votàs a favor.

Encara que el portaveu no ha ofert una valoració concreta sobre la proposta, sí que ha recordat que en la passada legislatura l'Executiu va aprovar 38 decrets llei i només en el 2022, ja fora del context pandèmic, una desena, dels quals només dos es varen tramitar com a projecte de llei.

Costa ha defensat la utilització de la figura del decret llei i la tramitació per via d'urgència en casos com el decret de mesures urgents en l'àmbit sanitari, que ha permès contractar més facultatius.