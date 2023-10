Apesteguia: «En els 100 primers dies del pacte PP-VOX hem descobert un Govern que traeix la nostra terra, la nostra identitat i la nostra llengua»

MÉS per Mallorca ha valorat aquest divendres els primers 100 dies del Govern del Partit Popular de Marga Prohens fruit del seu pacte amb VOX. Per al partit ecosobiranista, aquests primers 100 dies han servit per a veure «les tres cares del PP de Prohens: el de la traïció als consensos lingüístics, el d’afavorir els rics i les grans fortunes, i el de la por a la transparència i la lluita contra la corrupció».

«En els 100 primers dies del pacte del PP Prohens i VOX hem descobert un Govern que traeix la nostra terra, la nostra identitat i la nostra llengua», ha assegurat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Així, per a MÉS per Mallorca aquests primers 100 dies del Govern del Partit Popular de Prohens han mostrat les tres cares del PP de Prohens. En primer lloc, «la que traeix els consensos lingüístics i es fa seu l’odi del seu soci, retornant al PP de l’època Bauzá»: «Han atacat el català a la sanitat i a la funció pública, han eliminat l’Oficina de Drets Lingüístics, volen arraconar la llengua pròpia a IB3 i l’ataca a l’escola. És el PP de Bauzá».

Pel que fa a la segona cara, els ecosobiranistes consideren que aquest és també el PP que «afavoreix els rics i les grans fortunes, com s’ha pogut veure amb l’eliminació de l’impost de successions per a les grans fortunes».

Per acabar, MÉS per Mallorca considera que aquests primers 100 dies de Govern han servit també per a veure una tercera cara al Partit Popular, «la de la por a la transparència i la lluita contra la corrupció»: «Volen eliminar per urgència l’Oficina Anticorrupció just quan un alt càrrec del seu Govern està essent investigat, i volen que les declaracions de patrimoni dels càrrecs públics tenguin caràcter reservat. Es deuen volen assemblar al Govern de Jaume Matas?».