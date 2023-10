MÉS critica la «manca de voluntat política» del PP per combatre l'oferta turística il·legal

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat la «política de postureig» del nou govern insular i la «manca de voluntat real per combatre l'oferta turística il·legal». Així s'ha expressat el portaveu ecosobiranista després de l'anunci de «liquidar» el projecte impulsat de manera conjunta amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) consistent a visitar 20.000 pisos sospitosos de practicar el lloguer vacacional a Palma, on està prohibit.

Segons Alzamora, l'anunci de paralitzar aquest projecte, del qual només estava pendent de signar l'adjudicació, per substituir-lo per altres fórmules encara per definir, «demostren una vegada més que el PP vol dilatar una solució». En aquest sentit, Alzamora denuncia que aquesta manera de procedir és el «modus operandi habitual» del PP: «Ja han fet ben igual que amb la limitació d'entrada de cotxes de lloguer. S'amaguen en l'elaboració d'estudis amb l'únic objectiu de passar el temps i no actuar. Demostren que no tenen gens d'interès a controlar la massificació, la saturació i l'oferta il·legal». Alzamora, a més, insisteix a recordar que controlar l’oferta il·legal és «essencial per a combatre les dificultats d’accés a l’habitatge».

Davant aquest nou entrebanc i la intenció de «continuar apostant per la barra lliure» al sector turístic, el grup de MÉS al Consell ha registrat una pregunta que haurà de ser contestada durant la pròxima sessió plenària. Els consellers insulars de MÉS per Mallorca volen conèixer més detalls sobre la paralització del projecte i quines són les intencions reals del nou govern presidit per Llorenç Galmés.

Finalment, el portaveu de MÉS ha censurat que mentre el PP «impulsa des del Parlament una norma per a clausurar pisos turístics, el mateix PP desisteixi de destinar-hi recursos i actuar de manera immediata sense dilacions».