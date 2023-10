Alzamora reclama a Raquel Sánchez la devolució dels diners que hagi pogut cobrar de manera fraudulenta

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha reclamat aquest dijous que el president de la institució faci públics els informes jurídics que han confirmat la incompatibilitat de la consellera del PP Raquel Sánchez, qui també ocupava un càrrec de designació directa en el Govern de les Illes Balears.

Després que Sánchez anunciés la seva dimissió com a cap de gabinet de la conselleria d'Habitatge, Alzamora ha insistit a reclamar la devolució de possibles diners públics cobrats de manera fraudulenta i ha alertat que Llorenç «Galmés tanca el cas en fals».



En concret, el portaveu ecosobiranista ha explicat que el cessament de Sánchez s'ha produït en el càrrec que ocupava en el Govern i no en el Consell, tot i que la incompatibilitat en qüestió està tipificada a la Llei Electoral de Consells i no en la Llei d'Incompatibilitats que resulta d'aplicació als càrrecs de l'administració balear. Això, ha assenyalat Alzamora, «posa de manifest dues coses. D'una banda, que l'administració afectada és el Consell i és a qui s'ha de resarcir i, per altra banda, evidencia la debilitat del president Galmés i el seu poc pes polític dins el seu mateix patit».

En aquest sentit, Jaume Alzamora ha remarcat que "una vegada més la presidenta del Govern ha intentat sortir indemne propiciant el cessament i obligant Galmés a mantenir a la consellera incompatible a la institució insular". Segons Alzamora, «Galmés ja va ser obligat a pactar a l'extrema dreta i ara l'obliguen a mantenir una consellera per salvaguardar a la presidenta». Tot plegat, ha manifestat Alzamora, demostra que «la vertadera incompatibilitat de Galmés i el PP és amb la legalitat i la democràcia».

Jaume Alzamora ha recordat també que les informacions periodístiques que han desencadenat la «dimissió forçada» s'ha produït tot just un dia després que el Consell publiqués a la seva pàgina web la totalitat de la informació relativa als seus consellers. En aquest context, el portaveu de MÉS ha recordat la importància de la transparència i bon govern per part de les institucions. «La censura i l'ocultació d'informació sempre és l'avantsala de la corrupció», ha emfatitzat. Encara més, Alzamora ha detallat que la consellera va ocultar el nomenament com a alt càrrec del Govern en la seva declaració de béns, interessos i activitats.

Finalment, el portaveu de MÉS al Consell ha recordat que Llorenç Galmés va negociar la seva investidura amb el candidat de Vox sent coneixedor que en aquell moment també era incompatible per ocupar un càrrec, ja que també incorria en incompatibilitat per vulnerar la Llei de l'Esport que prohibeix expressament als presidents de les federacions esportives ocupar un càrrec públic. En aquell moment, el líder de l'extrema dreta amb qui va pactar Galmés, encara no havia formalitzat la seva dimissió al capdavant de la Federació de Caça.