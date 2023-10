Unanimitat al Parlament perquè les Balears quedin exemptes de l'augment de taxes d'Aena

El Parlament ha aprovat, per unanimitat, una Proposició no de Llei (PNL) del Partit Popular per la qual s'insta el Govern espanyol que les Balears quedin exemptes de l'augment de taxes aeroportuàries, d'un 4,09%, plantejat per Aena.

«Ens oposam frontalment a aquest augment de taxes i denunciam que l'increment repercutirà en el preu dels bitllets d'avió i en la competitivitat de les nostres empreses», ha assenyalat el diputat del PP Jordi López.

A més, ha remarcat que el Govern de Marga Prohens «ja va alçar la veu al mes d'agost contra aquesta pujada, defensant els interessos de les Balears», i ara demanen a tots els grups parlamentaris que «se sumin al seu posicionament».

«Els principals damnificats per aquest increment de taxes serem els residents, que depenem del transport aeri per poder desplaçar-nos i veiem incrementats els preus», ha afegit el diputat.

En aquesta línia, ha advertit que l'augment de taxes pot suposar «un greu perjudici per a la competitivitat turística» de les Balears «enfront d'altres destinacions de la Mediterrània, atès que més del 80% dels visitants arriben via aèria» a les Illes .