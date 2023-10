MÉS acusa el Govern de «centrar-se en la compravenda» amb el decret d'habitatge i demana mesures de control per al preu del lloguer

MÉS per Mallorca ha acusat el Govern de «centrar-se en la compravenda» d'immobles amb el decret d'habitatge i, per aquest motiu, aquest dimarts consultarà el Govern sobre quines són les mesures que adoptarà per a controlar els preus del lloguer.

Així ho ha indicat el portaveu de la formació ecosobiranista al Parlament, Lluís Apesteguia, en una roda de premsa, en què ha comunicat que aquest dimarts MÉS també demanarà al Govern sobre quines mesures prendrà per a reduir la saturació turística.

Apesteguia ha assegurat, a més, que el seu grup parlamentari, MÉS per Mallorca, presentarà una esmena al decret llei sobre l'impost de successions i transmissions patrimonials presentat pel Govern, amb l'objectiu de reduir aquest impost per als que rebin un immoble en herència i el posin a el mercat en règim de lloguer a un preu taxat per la Conselleria dHabitatge, Territori i Mobilitat durant un període de 15 anys.