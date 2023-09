Gili: «El Pi vol liderar la reagrupació del centre regionalista de les Balears. Ens hem d’inspirar en Coalició Canària»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha duit a terme un Consell General Obert amb afiliats i simpatitzats per marcar el nou rumb del partit, després que decidissin no presentar-se als comicis espanyols davant els resultats obtenguts a les eleccions autonòmiques.

La formació ha decidit «cercar noves vies i explorar noves aliances per agrupar tots els projectes de centre regionalista i nacionalista de les Illes Balears» dins una mateixa marca.

El president d'El Pi, Tolo Gili, ha explicat que «la millor manera d'obrir El Pi a la societat és amb altres projectes municipalistes de centre o centredreta que tenen el mateix esperit que el nostre projecte».

«Hem de fer una passa més enllà i caminar tots plegats per convertir-nos en un projecte que tengui veu a Madrid i representació arreu del territori balear i, perquè no, governar a les Illes Balears», ha insistit Gili.

«Ens hem d’inspirar en Coalición Canária i ser capaços d’unir a tots els partits municipalistes, regionalistes de centre com és El Pi», ha insistit el seu president. «Ja hem començat les converses amb altres partits per fer d’aquesta idea una realitat. Junts serem més forts». Per aconseguir-ho, Gili ha comunicat que a finals d’octubre faran «una convenció amb els nostres companys de Canàries perquè ens puguin mostrar el camí».

Al Consell General Obert també han abordat les diverses iniciatives sobre la lluita contra la sobrepoblació i la diversificació econòmica que els consellers insulars ja han començat a presentar a les institucions.