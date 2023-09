L'Agència Tributària de les Balears iniciarà una campanya per detectar lloguers turístics il·legals

El Govern, els Consells insulars i l'Agència Tributària compartiran dades per a detectar l'oferta de lloguers turístics il·legals, tramitar el cobrament de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i, si escau, obrir els expedients corresponents. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dilluns el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.

Des de l'executiu han explicat que, abans de finals d'any, l'Agència Tributària de Balears (ATIB) iniciarà una campanya per a controlar si els arrendaments que gestionen les empreses intermediàries estan donats d'alta al cens de l'ITS. La informació recollida es remetrà als Consells, que s'encarregaran d'investigar si aquests lloguers turístics disposen o no de llicència, si han declarat el cobrament de l'ITS i, en cas d'irregularitats, tramitaran el corresponent expedient sancionador.

Galmés ha assenyalat que l'oferta il·legal «és una competència deslleial amb les empreses que compleixen amb tots els requisits per a tenir un establiment obert», i Costa ha afegit que el Govern posarà a l'abast tota la informació que tengui disponible «per a emprar-la amb la màxima eficàcia possible per a lluitar contra l'oferta turística il·legal i fer un control efectiu».

El president del Consell, a més, ha dit que «hi ha un any de retard en l'obertura d'expedients, per la qual cosa ara es tracta d'agilitzar i donar solució a l'oferta il·legal que pugui haver-hi a Mallorca».

Costa, per la seva banda, ha defensat que el cobrament d'aquest impost als allotjaments que no disposin de llicència «no suposarà legalitzar-los. No té res a veure, perquè una cosa és el cobrament de la part tributària, sigui amb llicència o sense; i una altra la labor que fa el Consell de Mallorca sobre les activitats que no tenen llicència», ha matisat.

Promoció turística amb l'ITS

El passat setembre de 2022, el GOB Mallorca va demanar «rigor, participació ciutadana i transparència» al Govern amb l'Impost de Turisme Sostenible. Els ecologistes denunciaven que l'administració fa «cada cop una interpretació més laxa de la norma en el que li resulta convenient, a part d’obviar tots els mecanismes de participació prevists a la pròpia Llei i reglament de l’ITS, de manera deliberada i reiterada».