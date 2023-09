El PSIB denuncia el «fracàs» del Govern amb la rebaixa de l’Impost de Successions: «El decret llei és perillós»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha denunciat el «fracàs» del Govern amb una de les seves mesures estrella, la rebaixa de l’Impost de Successions, amb un decret llei que «és perjudicial, crea inseguretat jurídica i és perillós per a qui el vulgui fer servir en el cas de l’habitatge».

El PSIB demanarà per aquesta qüestió al plenari de dimarts, ja que el vicepresident del Govern, Toni Costa, s’ha reunit amb el sector per a millorar o rectificar el decret llei. «Haurien d’explicar a la ciutadania que no facin ús d’aquesta normativa i no es bonifiquin l’Impost de Successions, perquè qui ho faci en sortirà perjudicat, anant després per l’IRPF».

Per això, Negueruela ha demanat al Govern que comuniqui a la ciutadania «que tengui molta prudència a l’hora de bonificar-se l’Impost de Successions perquè el decret llei de Costa no funciona i té moltes errades, i les famílies més petites amb un habitatge es veuran molt perjudicades».

Per al portaveu del PSIB, tot plegat són les conseqüències de fer un decret llei «amb presses, sense interventor, sense director general de pressuposts i sense exposició pública perquè la gent que en sap pugui dir la seva i només subscrit per Toni Costa, i ara surten les errades que volen rectificar».