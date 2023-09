Bauzà justifica la composició de la seva Conselleria «perquè la cultura i l'esport poden resultar un atractiu turístic»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha promès canviar el nom del Decret de Turisme d'Excessos perquè «promou una visió negativa». Passarà a dir-se Decret de Turisme Responsable «perquè no afecti el turisme».

Així ho ha defensat aquest dijous durant la seva compareixença davant la Comissió de Turisme del Parlament, on ha explicat les línies estratègiques del seu departament durant la legislatura.

Sobre la nova legislació turística, ha incidit en el fet que cal assegurar que el turisme sigui «sostenible i contribueixi al benestar de les Balears», i per això «preservarà el que ha funcionat» de les normatives i «millorarà el que no s'ha fet».

Bauzà ha assenyalat que pretén «reduir la càrrega burocràtica per a fomentar la inversió i l'activitat turística», i ha reconegut que «en determinats moments, en determinats llocs i en determinades circumstàncies hi ha saturació turística», però com «a Montuïri, Campos, Muro o Felanitx no n'hi ha», ha considerat que s'ha de «deixar de parlar de massificació turística».

També ha defensat la composició de la seva Conselleria perquè «la cultura i l'esport poden resultar un atractiu turístic».

En el torn de preguntes, la diputada del PSOE Pilar Costa ha criticat que «mercantilitzin la cultura i l'esport» relacionant aquests àmbits amb el turisme.

A petició de la diputada d'ultradreta, Bauzà ha defensat l'«erradicació de la turismofòbia» i ha anunciat que modificaran l'acord amb el sector dels creuers per obrir la possibilitat a què n'arribin més en temporada baixa.

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha preguntat pel motiu de l'eliminació de la Direcció General de Política Lingüística, decisió que Bauzà ha justificat perquè «no s'ha perdut cap competència pel camí» en la remodelació de l'Executiu.