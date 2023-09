El Parlament aprova una iniciativa en reconeixement dels descendents dels jueus de Mallorca

Aquest dimarts, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa en reconeixement dels descendents dels jueus de Mallorca.

La iniciativa s'hi diu: «El Parlament de les Illes Balears reconeix públicament que històricament s'ha produït una greu injustícia de marginació i discriminació amb els descendents d'origen jueu».

El Parlament de les Illes Balears també «reconeix i agraeix la tasca de tots els autors i creadors que des dels diferents àmbits de la literatura, la història, les arts i qualsevol altra disciplina, han contribuït i contribueixen a la recuperació de la memòria de tots els jueus, jueus conversos i descendents d'aquests que foren reprimits per causa de l'antisemitisme al llarg de la història de les Illes Balears».

D'altra banda, la iniciativa incorpora diverses propostes dirigides a l'Ajuntament de Palma com per exemple: «Senyalitzar la ruta xueta del centre històric de Palma i augmentar-ne la seva difusió» i també «Impulsar el Centre Maimó com a centre d'interpretació dels calls i donar-li major dinamisme, per tal que esdevingui una biblioteca de referència de la cultura jueva».