MÉS per Palma denuncia interessos ocults per part del PP en projectes com l’hotel al golf de Puntiró

MÉS per Palma denuncia que hi ha un interès ocult per part del Partit Popular, concretament per part de Jaime Martínez, batle de Palma, damunt el projecte d'hotel a Puntiró. Aquest hotel és possible gràcies a la Llei Delgado, que fou la Llei de turisme aprovada l'any 2012, on el conseller era Carlos Delgado i el director general de turisme, el senyor Martinez. En aquella mateixa legislatura el conseller Delgado va dimitir i el mateix Jaime Martínnez fou qui el va substituir.

Truyol explica que la llei abans esmentada tenia una disposició addicional que parlava específicament de la possibilitat que es construeixi un hotel a sòl rústic i parla concretament dels camps de golf. Des de MÉS per Palma comenten que «consideram aquest article una evidència de fer urbanisme a la carta, que és on es sent còmode el PP».

Truyol afegeix que «fent referència als camps de golf, que mai havien estat esmentats a lleis turístiques, és on veiem l'interès de l'exconseller Jaime Martinez, actual batle de Palma, en fer una llei a mesura, amb interessos ocults, i que assenyala Puntiró com un exemple clar on es pugui fer un hotel».

Aquella llei ja cridava l'atenció en el seu moment fora de les Illes Balears, on sorprenia negativament que amb l'excusa de la descentralització es fes servir sòl rústic per construir hotels.

Des de MÉS per Mallorca i el Moviment Ecologista ja varen alertar d'aquesta contradicció i preveien greus conseqüències pel territori.

«Tot això torna a ser un exemple clar de com el Partit Popular vol incrementar la pressió turística al nostre territori i continuar augmentant la massificació turística, que no té cap altre resultat que el malestar social, la precarietat. Una situació molt greu amb la que conviuen els veïns i veïnes i del sector empresarial, que no facilita la creació ni el creixement de nous sectors econòmics que donarien molta més riquesa als treballadors i a la ciutat», asseguren des de la formació ecosobiranista.

La disposició addicional de la Llei de turisme del 2012 es va derogar el 2017 amb la nova llei de turisme capitanejada pel llavors conseller de turisme, Biel Barceló, de MÉS per Mallorca, per tant, del 2012 al 2017 va estar en rigor aquest article que es va fer a mesura per a projectes com el de Puntiró.